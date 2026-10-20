Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Корона / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день , коли ми відчуваємо потужний приплив енергії, яку не варто витрачати на дрібниці.

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Символ дня: Корона.

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Стихія дня: Вогонь , Земля.

Щасливе число дня: 2 .

Щасливий колір дня: зелений, нефритовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: селеніт , гематит.

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За яку частину тіла відповідає: хребет .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, є небезпечними і можуть призвести до серйозних ускладнень, тому важливо негайно звернутися за допомогою до лікаря. Важливо утриматися від будь-якого хірургічного втручання та різкої зміни лікарських препаратів, особливо — сильнодіючих.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від м’яса та бобових, бажано зробити акцент на свіжих овочах та фруктах.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона прояснює розум і посилює інтуїцію.

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Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, використовуючи силу напівдорогоцінних каменів.

Сни дня: сни сьогоднішнього місячного дня дадуть відповідь на важливе питання — варто до них прислухатися.

Табу дня: слід бути обережним у поводженні з колючо-різальними предметами.

Цитата дня: «Краще бути впевненим у хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний» (Воррен Баффет).

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