Астрологічний прогноз на 21 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний день, можлива пропозиція — неформальна, але від цього не менш важлива, від якої не можна буде відмовитися — наприклад, нової посади або вигідної угоди.
Символ дня: Леопард, який готується до стрибка.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: зелений, блакитний, червоний.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин, карнеол.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: серйозне фізичне навантаження загрожує травмами, тож краще від нього відмовитися.
Харчування дня: в їжі необхідно дотримуватися поміркованості — втім вона не зашкодить і в будь-який інший час.
Стрижка дня: для стрижки день не підходить — вона може принести проблеми — як фінансові, так і зі здоров’ям.
Дачні роботи дня: можна готувати ґрунт для висаджування плодових дерев і чагарників.
Магія і містика дня: бажано створювати захисні талісмани й обереги, використовуючи для цього лікувальні трави.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тож не варто їх аналізувати і, тим більше, переживати з їхнього приводу.
Табу дня: небезпечно відповідати агресією на чужу.
Цитата дня: «Не бійтеся ворогів, бійтеся друзів. зраджують друзі, не вороги» (Джонні Депп).
