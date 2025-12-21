Астрологічний прогноз на 21 грудня

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ — у неділю вони переважно стосуватимуться домашнього господарства, — до яких треба братися поступово й неквапливо.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий.

Щасливі камені дня: агат переливчастий, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, мають швидкий перебіг і не призводять до серйозних наслідків, особливо якщо одразу ж розпочати лікування.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту і вдаватися до лікувального голодування.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють від зурочення і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є пророчими.

Табу дня: не можна виявляти злість та агресію, навіть якщо вони здаватимуться виправданими.

Цитата дня: «Якщо є бажання, то знайдеться і спосіб його виконання» (Англійське прислів’я).

