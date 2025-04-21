Астрологічний прогноз на 21 квітня

Крокодил / © Associated Press

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Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи не слід — важливо завершувати ті, що вже перебувають у роботі.

Символ дня: Крокодил.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: м'ясо та рибу в раціоні слід обмежити, від алкоголю відмовитись категорично.

Стрижка дня: сьогодні небажано не лише стригтися, а й взагалі зайвий раз торкатися волосся.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева та кущі, надаючи їм потрібної форми.

Магія та містика дня: можна виставляти енергетичний захист, використовуючи візуалізацію — наприклад, створювати навколо себе дзеркальний кокон, що відбиває — і таким чином, що повертає — зло тим, від кого воно походить.

Сни дня: сни сьогодення оманливі, тому приймати їх близько.

Табу дня: не можна відповідати грубістю на грубість, а образою на образу конфліктів треба уникати.

Цитата дня: «Що хвилини гніву ти втрачаєш 60 секунд щастя» (Ральф Волдо Емерсон).

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