ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 21 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Єдинороги

Єдинороги / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: до роботи над новими проєктами краще не братися, якщо ж іншого виходу немає, діяти потрібно спокійно і виважено — тільки так можна буде домогтися успіху.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: колір блакитний, аквамарин, синій.

Щасливі камені дня: бурштин, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, небезпечні не стільки своїм перебігом, який особливої небезпеки не представляє, скільки можливими ускладненнями, тому їх у жодному разі не можна залишати не долікованими.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння — вони можуть викликати подразнення стінок кишківника.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки: вона не тільки поліпшить зовнішній вигляд, а й зміцнить здоров’я.

Дачні роботи дня: можна проріджувати сходи — як у теплиці, так і у відкритому ґрунті.

Магія і містика дня: можна проводити обряди на залучення удачі у фінансах і бізнесі

Сни дня: сни нинішнього дня несуть багато корисної інформації, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна допускати не тільки злих слів, а й недобрих думок.

Цитата дня: «Кожен вбачає в іншому лише те, що міститься в ньому самому, бо він може осягнути й розуміти його лише в міру свого власного інтелекту» (Артур Шопенгауер).

Дата публікації
Кількість переглядів
111
