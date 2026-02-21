Астрологічний прогноз на 21 лютого

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на те, що цей місячний день у цьому випадку випадає на суботу, необхідно переходити від слів до справи і починати діяти.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, перлинно-блакитний.

Щасливі камені дня: мармур, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними наслідками, тому звернутися до лікаря слід негайно.

Харчування дня: необхідно відмовитися від будь-яких продуктів, які можуть подразнювати кишківник — насамперед тих, чиє виготовлення пов’язане з процесом бродіння.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду.

Магія і містика дня: сприятливий час для читання змов, мета яких — привернення любові й удачі в справах.

Сни дня: сон із неприємним сюжетом означає, що в людини існують проблеми, про які вона, можливо, навіть не здогадується.

Табу дня: не можна когось обговорювати і — особливо! — засуджувати, це може не найкращим чином позначитися на власній репутації

Цитата дня: «Те, що зараз доведено, колись було лише уявним» (Вільям Блейк).

