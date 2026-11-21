Колесо / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли можна підживлюватися енергією від улюблених занять: для когось це буде хобі, для когось — відвідування театру.

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Символ дня: колесо.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, електричний синій, волошковий.

Щасливі камені дня: опал, рубін.

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За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, пов’язаних із серцем і судинами — необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря.

Харчування дня: під забороною будь-які обмеження, пов’язані з харчуванням.

Стрижка дня: щодо стрижки в цей день астрологи не мають єдиної думки, тож краще від неї утриматися.

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Магія і містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі допоможуть вирішити проблему, якою людина переймається у поточний життєвий момент.

Табу дня: будь-які фінансові операції замість прибутку можуть призвести до збитків — зірки радять від них відмовитися.

Цитата дня: «Зрада — це лише питання часу» (Арман де Рішельє).

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