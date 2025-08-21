- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 21 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день позитивної енергетики, коли можна створювати і категорично не можна руйнувати.
Символ дня: латаття.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: бузковий.
Щасливі камені дня: білий опал, біломорит.
За яку частину тіла відповідає: очі, серце.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні й нетривалі, особливо якщо з появою перших симптомів звернутися до лікаря.
Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися поміркованості.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: не можна нічого рвати і викопувати — це може стати поганою прикметою.
Магія і містика дня: людям на певний час дається дар передбачення, завдяки якому вони можуть бачити майбутнє.
Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розповідаю людині про проблеми, які їй необхідно вирішити.
Табу дня: будь-які садово-городні роботи мають бути тільки творчими.
Цитата дня: «Найщасливіші люди необов’язково мають найкраще — але вони беруть тільки найкраще з того, що мають» (Ельчин Сафарлі).
