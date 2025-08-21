ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 21 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Латаття

Латаття / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день позитивної енергетики, коли можна створювати і категорично не можна руйнувати.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливі камені дня: білий опал, біломорит.

За яку частину тіла відповідає: очі, серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні й нетривалі, особливо якщо з появою перших симптомів звернутися до лікаря.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися поміркованості.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна нічого рвати і викопувати — це може стати поганою прикметою.

Магія і містика дня: людям на певний час дається дар передбачення, завдяки якому вони можуть бачити майбутнє.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розповідаю людині про проблеми, які їй необхідно вирішити.

Табу дня: будь-які садово-городні роботи мають бути тільки творчими.

Цитата дня: «Найщасливіші люди необов’язково мають найкраще — але вони беруть тільки найкраще з того, що мають» (Ельчин Сафарлі).

