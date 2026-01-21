ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 21 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ухвалювати важливі рішення — насамперед, це стосується стосунків із близькими та коханими людьми, які останнім часом могли зайти в глухий кут

Символ дня: Древо пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: нефрит, сардонікс, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: жирного і смаженого бажано уникати завжди, але в цей день — особливо.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони мають довготривалі перспективи і збуваються через кілька років.

Табу дня: під забороною будь-яке руйнування — навіть списаний папір краще не рвати

Цитата дня: «Дурний той, хто вчиться на своєму досвіді, я вважаю за краще вчитися в інших і уникати розплати за власні помилки» (Отто фон Бісмарк).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie