Астрологічний прогноз на 21 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна ухвалювати важливі рішення — насамперед, це стосується стосунків із близькими та коханими людьми, які останнім часом могли зайти в глухий кут
Символ дня: Древо пізнання.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.
Щасливі камені дня: нефрит, сардонікс, амазоніт.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: жирного і смаженого бажано уникати завжди, але в цей день — особливо.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони мають довготривалі перспективи і збуваються через кілька років.
Табу дня: під забороною будь-яке руйнування — навіть списаний папір краще не рвати
Цитата дня: «Дурний той, хто вчиться на своєму досвіді, я вважаю за краще вчитися в інших і уникати розплати за власні помилки» (Отто фон Бісмарк).
