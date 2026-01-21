Астрологічний прогноз на 21 січня

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ухвалювати важливі рішення — насамперед, це стосується стосунків із близькими та коханими людьми, які останнім часом могли зайти в глухий кут

Символ дня: Древо пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: нефрит, сардонікс, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: жирного і смаженого бажано уникати завжди, але в цей день — особливо.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони мають довготривалі перспективи і збуваються через кілька років.

Табу дня: під забороною будь-яке руйнування — навіть списаний папір краще не рвати

Цитата дня: «Дурний той, хто вчиться на своєму досвіді, я вважаю за краще вчитися в інших і уникати розплати за власні помилки» (Отто фон Бісмарк).

