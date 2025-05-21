Астрологічний прогноз на 21 травня

Ведмідь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетично сильний день, який дає сили для здійснення будь-яких — навіть найсміливіших і водночас складних — планів.

Символ дня: ведмідь.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий — згідно з японськими традиціями, символізує великодушність і шляхетність.

Щасливі камені дня: повітряний обсидіан, синій нефрит.

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За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у легкій формі та швидко виліковуються.

Харчування дня: необхідно максимально обмежити вживання рідини, навіть якщо йдеться про соковиті фрукти.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

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Дачні роботи дня: гарний час для ушляхетнення садової ділянки та наведення на ній ладу.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, звернені до язичницьких богів.

Сни дня: сни нинішнього дня підказують, що можна — і потрібно зробити зараз, щоб отримати важливі результати в майбутньому.

Табу дня: навіть короткі подорожі сьогодні перебувають під забороною.

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Цитата дня: «Стань найкращим другом самому собі, і тоді ти зможеш перебувати в обраному суспільстві» (Генрі Джеймс).

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