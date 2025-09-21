Астрологічний прогноз на 21 вересня

Світильник / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна — і потрібно — планувати нові справи, а ось від їх реалізації необхідно відмовитися: сил — як фізичних, так і моральних — сьогодні на це не вистачить.

Символ дня: світильник.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний, яскраво-червоний.

Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: є ризик підхопити інфекцію, яка триватиме довго, тому треба дотримуватися обережності — особливо це стосується відвідування місць великого скупчення людей.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону їжу, яка подразнює шлунок і кишківник — насамперед продукти бродіння.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить категорично.

Дачні роботи дня: не найкращий день для садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна знімати зурочення і прокляття, але краще звернутися з цим питанням до фахівця.

Сни дня: сни нинішньої ночі додають організму сил і покращують настрій.

Табу дня: не можна будувати недобрі плани і навіть у думках бажати комусь зла.

Цитата дня: «Усі дурники вперті, а всі упертюхи дурні» (Бальтасар Грасіан).

