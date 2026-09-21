Астрологічний прогноз на 21 вересня

Вогняний меч / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні варто займатися лише тим, на чому ви добре знаєтесь, а незнайому діяльність відкласти на потім.

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Символ дня: вогняний меч.

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Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: усі відтінки зеленого.

Щасливі камені дня: опал, сердолік.

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За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, які слід лікувати згідно зі схемою, раніше складеною лікарем.

Харчування дня: необхідно включити до раціону продукти з високим вмістом клітковини — насамперед овочі, фрукти та зелень.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: існує ризик пошкодити коріння рослин і молоді пагони, тому працювати в саду слід обережно.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни цієї ночі підказують людині, які внутрішні проблеми вона має вирішити.

Табу дня: слід бути обережними у поводженні з колючими та ріжучими предметами, навіть якщо йдеться про столові прибори.

Цитата дня: «Працюй над очищенням своїх думок. Якщо у тебе не буде поганих думок, не буде й поганих вчинків» (Конфуцій).

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