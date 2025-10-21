ТСН у соціальних мережах

Астрологія
7
2 хв

Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
світильники

Світильники / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: перша половина дня перебуває під владою негативу, а в другій її змінює позитив — необхідно враховувати цей фактор під час планування справ.

Символ дня: світильник.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: голова, мозок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тож треба вжити заходів, щоб вони не перейшли в критичну стадію.

Харчування дня: потрібно відмовитися від гарячої та гострої їжі, а також алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися категорично.

Магія і містика дня: чи можна позбуватися псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими, тому не варто нікому про них розповідати.

Дачні роботи дня: можна прибирати ділянку від опалого листя.

Табу дня: негатив, спрямований проти інших, повернеться до самої людини, тому не можна допускати його в душу.

Цитата дня: «Нехай внутрішній світ буде таким, який він є. Створюй свій внутрішній світ таким, яким ти хотів би його бачити. Це майстерність життя» (Ніл Дональд Волш).

7
