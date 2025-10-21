- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 21 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: перша половина дня перебуває під владою негативу, а в другій її змінює позитив — необхідно враховувати цей фактор під час планування справ.
Символ дня: світильник.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.
За яку частину тіла відповідає: голова, мозок.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тож треба вжити заходів, щоб вони не перейшли в критичну стадію.
Харчування дня: потрібно відмовитися від гарячої та гострої їжі, а також алкоголю.
Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися категорично.
Магія і містика дня: чи можна позбуватися псування і пристріту.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими, тому не варто нікому про них розповідати.
Дачні роботи дня: можна прибирати ділянку від опалого листя.
Табу дня: негатив, спрямований проти інших, повернеться до самої людини, тому не можна допускати його в душу.
Цитата дня: «Нехай внутрішній світ буде таким, який він є. Створюй свій внутрішній світ таким, яким ти хотів би його бачити. Це майстерність життя» (Ніл Дональд Волш).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 жовтня
Місячний гороскоп на 20–26 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня