Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Серце / © Associated Press

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Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого. Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день , енергія якого робить нас надто вразливими, недовірливими та образливими, тому спілкуватися з оточуючими слід лише суто по справі.

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Символ дня: Серце.

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Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 3 .

Щасливий колір дня: блакитний, перламутрово-блакитний, сірий.

Щасливі камені дня: лазурит , перламутр.

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За яку частину тіла відповідає: серце , судини.

Хвороби дня: хвороби дня можуть виявитися серйозними та потенційно небезпечними, тому не варто зволікати зі зверненням за допомогою до лікаря. Заборонено навантаження на серцево-судинну систему — зокрема, заняття спортом.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від важкої — особливо жирної та смаженої — їжі.

Стрижка дня: стригтися слід лише в крайньому випадку — стрижка може стати причиною невдач і проблем зі здоров’ям.

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Магія та містика дня: можна проводити обряди, використовуючи магічну силу проточної води.

Денні сни: сни цієї ночі можуть дати відповідь на важливе питання, яке ми марно задавали собі протягом тривалого часу.

Табу дня: не можна розливати воду — це погана прикмета.

Цитата дня: «Немає нічого небезпечнішого для нової істини, ніж стара омана» (Йоганн Вольфганг Гете).

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