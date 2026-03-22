Астрологічний прогноз на 22 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики
Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від важливих рішень — вони виявляться помилковими, тому про них згодом доведеться пошкодувати.
Символ дня: Дерево пізнання.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.
Щасливі камені дня: амазоніт, зелений нефрит, сардонікс, агат.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть перейти в хронічну форму, тому лікувати їх потрібно без зволікання.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса в будь-якому вигляді — бажано замінити його овочами та зеленню.
Стрижка дня: стригтися потрібно лише в разі крайньої необхідності.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких сезонних робіт у саду.
Магія і містика дня: можна робити привороти й відвороти, а також створювати талісмани та обереги.
Сни дня: заплутані сни, якщо їх правильно розшифрувати, дадуть відповідь на важливе запитання.
Табу дня: не можна обрізати дерева та кущі — це може їх занапастити.
Цитата дня: «Насолода спілкуванням — головна ознака дружби» (Арістотель).
