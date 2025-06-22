Астрологічний прогноз на 22 червня

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкування з людьми навколо бажано скоротити — воно загрожує тривалими та неприємними конфліктами.

Символ дня: вир.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: сапфіровий — символізує спокій, вірність і надію.

Щасливе каміння дня: жадеїт, жовтий нефрит.

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За які частини тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань — потрібно лікуватися за вже розробленою лікарем схемою.

Харчування дня: можна голодувати та постувати.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

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Дачні роботи дня: можна боротися зі шкідниками та підживлювати рослини.

Магія і містика дня: день сприятливий для виготовлення талісманів та оберегів з використанням цілющих трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі розплющують людині очі на саму себе.

Табу дня: потрібно боротися з неуважністю і забудькуватістю.

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Цитата дня: «Успіх тягнеться до тих, хто не відступає. Доля на боці тих, хто йде до останнього» (Ю Хуа).

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