- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 22 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день потужної енергетики, яку, проте, потрібно витрачати максимально ощадливо — інакше їх буде витрачено даремно.
Символ дня: барс, який готується до стрибка.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може погано піддаватися лікуванню, тому необхідних заходів потрібно вживати якомога швидше.
Харчування дня: можна їсти навіть умовно шкідливі продукти, але — в помірній кількості.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність або вінець безшлюбності.
Сни дня: сни нинішньої ночі — віщі, тому потрібно звернути на них увагу.
Табу дня: на зло треба відповідати тільки добром
Цитата дня: «Подумай раз, перш ніж що-небудь дати, двічі, перш ніж що-небудь прийняти, і тисячу разів, перш ніж що-небудь вимагати» (Марія Ебнер Ешенбах).