Астрологічний прогноз на 22 грудня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної енергетики, яку, проте, потрібно витрачати максимально ощадливо — інакше їх буде витрачено даремно.

Символ дня: барс, який готується до стрибка.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може погано піддаватися лікуванню, тому необхідних заходів потрібно вживати якомога швидше.

Харчування дня: можна їсти навіть умовно шкідливі продукти, але — в помірній кількості.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність або вінець безшлюбності.

Сни дня: сни нинішньої ночі — віщі, тому потрібно звернути на них увагу.

Табу дня: на зло треба відповідати тільки добром

Цитата дня: «Подумай раз, перш ніж що-небудь дати, двічі, перш ніж що-небудь прийняти, і тисячу разів, перш ніж що-небудь вимагати» (Марія Ебнер Ешенбах).