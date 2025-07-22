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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 22 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли необхідно звертати увагу на те, що буде "говорити" нам внутрішній голос - у жодному разі не можна ігнорувати його підказки.
Символ дня: Корабель.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: індиго.
Щасливі камені дня: малахіт, смарагд, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: ступні та гомілки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, небезпечними не є, але порадитися з лікарем не завадить.
Харчування дня: зірки вважають за необхідне виключити картоплю і цитрусові, а також спиртне.
Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами, що душать рослини, і шкідниками, які поїдають їх.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і збуваються через кілька днів.
Табу дня: незважаючи на літню спеку, важливо уникати переохолодження організму - воно може стати причиною серйозного захворювання.
Цитата дня: "Мова видає те, що накопичується всередині. Хочеш змінюватися - почни з того, як ти говориш" (Лао-Цзи).
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