ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 22 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Корабель

Корабель / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно звертати увагу на те, що буде "говорити" нам внутрішній голос - у жодному разі не можна ігнорувати його підказки.

Символ дня: Корабель.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливі камені дня: малахіт, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ступні та гомілки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, небезпечними не є, але порадитися з лікарем не завадить.

Харчування дня: зірки вважають за необхідне виключити картоплю і цитрусові, а також спиртне.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами, що душать рослини, і шкідниками, які поїдають їх.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і збуваються через кілька днів.

Табу дня: незважаючи на літню спеку, важливо уникати переохолодження організму - воно може стати причиною серйозного захворювання.

Цитата дня: "Мова видає те, що накопичується всередині. Хочеш змінюватися - почни з того, як ти говориш" (Лао-Цзи).

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie