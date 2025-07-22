Астрологічний прогноз на 22 липня

Корабель / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно звертати увагу на те, що буде "говорити" нам внутрішній голос - у жодному разі не можна ігнорувати його підказки.

Символ дня: Корабель.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливі камені дня: малахіт, смарагд, селеніт.

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За яку частину тіла відповідає: ступні та гомілки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, небезпечними не є, але порадитися з лікарем не завадить.

Харчування дня: зірки вважають за необхідне виключити картоплю і цитрусові, а також спиртне.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами, що душать рослини, і шкідниками, які поїдають їх.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і збуваються через кілька днів.

Табу дня: незважаючи на літню спеку, важливо уникати переохолодження організму - воно може стати причиною серйозного захворювання.

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Цитата дня: "Мова видає те, що накопичується всередині. Хочеш змінюватися - почни з того, як ти говориш" (Лао-Цзи).

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