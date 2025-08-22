Астрологічний прогноз на 22 серпня

Восьминіг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна ні з ким сваритися і конфліктувати, а ще ліпше — взагалі скоротити спілкування з оточенням.

Символ дня: восьминіг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: перламутр, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: не можна обмежувати себе в харчуванні.

Стрижка дня: від стрижки цього дня потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур’янами і шкідниками, обрізати дерева і чагарники.

Магія і містика дня: ворожіння не дасть відповіді на поставлені запитання, тому від нього потрібно відмовитися.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі не нестимуть смислового навантаження, тому можна не брати їх до уваги.

Табу дня: від пропозиції легкого заробітку необхідно відмовитися.

Цитата дня: «Якби бог час від часу не укладав нас на лопатки, нам ніколи було б подивитися на небо…» (Паскаль Блез).

