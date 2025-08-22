- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 22 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли не можна ні з ким сваритися і конфліктувати, а ще ліпше — взагалі скоротити спілкування з оточенням.
Символ дня: восьминіг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: перламутр, чорні перли.
За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто зволікати з лікуванням.
Харчування дня: не можна обмежувати себе в харчуванні.
Стрижка дня: від стрижки цього дня потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: можна боротися з бур’янами і шкідниками, обрізати дерева і чагарники.
Магія і містика дня: ворожіння не дасть відповіді на поставлені запитання, тому від нього потрібно відмовитися.
Сни дня: сновидіння нинішньої ночі не нестимуть смислового навантаження, тому можна не брати їх до уваги.
Табу дня: від пропозиції легкого заробітку необхідно відмовитися.
Цитата дня: «Якби бог час від часу не укладав нас на лопатки, нам ніколи було б подивитися на небо…» (Паскаль Блез).
