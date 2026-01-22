Астрологічний прогноз на 22 січня

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до результату, зворотного очікуваному, тому краще перенести їх на інший день.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, у жодному разі не можна ігнорувати — їхня удавана нешкідливість загрожує серйозними ускладненнями.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння — вони можуть подразнювати кишечник.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали, мета яких — привернення удачі не тільки в особистому житті, а й у професії та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, але несуть у собі важливу інформацію про найближче майбутнє.

Табу дня: не можна злитися і, вже тим більше, шкодити кому-небудь.

Цитата дня: «Природа нікуди поспішає, але завжди встигає» (Лао-Цзи).

