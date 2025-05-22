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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 22 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Судини з живою та мертвою водою

Судини з живою та мертвою водою / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання перебувають під забороною, тому день, незважаючи на його робочий статус, найкраще присвятити відпочинку. Також можна вирушати в подорожі та відрядження.

Символ дня: судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: малахітовий — символізує нове життя

Щасливі камені дня: тигрове та котяче око.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, може призвести до серйозних ускладнень, тому зволікати з лікуванням небажано.

Харчування дня: можна переходити на нові системи харчування.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день підходить для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: екстрасенсорні здібності, що раптово відкрилися, можуть допомогти розібратися в найскладнішій і заплутаній ситуації.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня оманливі, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: необхідно побоюватися води у всіх її видах — у цей час можна потонути навіть у ложці

Цитата дня: «Не буває негарних жінок, бувають ледачі» (Гелена Рубінштейн).

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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