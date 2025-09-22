Астрологічний прогноз на 22 вересня

Кит / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день ідеально підходить для роботи над новими проєктами — особливо друга його половина.

Символ дня: риба-кит.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, цегляний, кораловий, теракотовий, бубінга.

Щасливі камені дня: халцедон, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, минають доволі швидко та без наслідків, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту, постувати й голодувати.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати рослини, зокрема й домашні.

Магія і містика дня: можна проводити обряди з позбавлення від псування і зурочення.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть містити інформацію щодо важливого професійного — чи життєвого — питання.

Табу дня: у жодному разі не можна виявляти агресію і дратівливість.

Цитата дня: «Бездоганних друзів не буває: шукатимеш їхні недоліки, залишишся без дружби зовсім» (Будда).