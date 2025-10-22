Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Ріг достатку / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна братися за реалізацію будь-яких — як професійних, так і побутових — проєктів, щоправда, робити це краще в другій половині дня, коли надійде перша цього місячного циклу енергія.

Символ дня: ріг достатку.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: агат переливчастий, жадеїт, халцедон.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цю місячну добу, швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні — голодувати, постувати і підбирати нову дієту.

Стрижка дня: для відвідування перукарні день несприятливий.

Реклама

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють від пороблення і пристріту.

Сни дня: сни розкажуть про важливі події — як на роботі, так і в особистому житті.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати і підгодовувати домашні рослини.

Табу дня: агресію не можна виявляти за жодних умов.

Реклама

Цитата дня: «Що більше любові, мудрості, краси і доброти ви відкриєте в собі, то більше ви помітите їх у навколишньому світі» (Мати Тереза).

Читайте також: