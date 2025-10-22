- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 22 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна братися за реалізацію будь-яких — як професійних, так і побутових — проєктів, щоправда, робити це краще в другій половині дня, коли надійде перша цього місячного циклу енергія.
Символ дня: ріг достатку.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.
Щасливі камені дня: агат переливчастий, жадеїт, халцедон.
За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цю місячну добу, швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні — голодувати, постувати і підбирати нову дієту.
Стрижка дня: для відвідування перукарні день несприятливий.
Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють від пороблення і пристріту.
Сни дня: сни розкажуть про важливі події — як на роботі, так і в особистому житті.
Дачні роботи дня: можна пересаджувати і підгодовувати домашні рослини.
Табу дня: агресію не можна виявляти за жодних умов.
Цитата дня: «Що більше любові, мудрості, краси і доброти ви відкриєте в собі, то більше ви помітите їх у навколишньому світі» (Мати Тереза).
