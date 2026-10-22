Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Колесо / © Associated Press

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Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого. Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні та рішучі дії не принесуть успіху, тому краще присвятити час роботі над помилками, припущеними раніше — насамперед професійними.

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Символ дня: колесо.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, кобальтовий.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

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За яку частину тіла відповідає: кровоносна система, кров.

Хвороби дня: слід приділити особливу увагу роботі шлунково-кишкового тракту.

Харчування протягом дня: не можна обмежувати себе в їжі — дотримуватися посту та голодувати, адже шлунок, позбавлений їжі, може почати «з’їдати» сам себе, що загрожує гастритом та виразкою.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вважається, що вона покращує зовнішність і зміцнює здоров’я

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Магія та містика дня: астрологи вважають, що цього дня можна звертатися по допомогу до чудотворних ікон і читати молитви.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими, але на їх розшифрування потрібно витратити час і сили.

Табу дня: гроші слід витрачати лише на справді важливі речі.

Цитата дня: «Збирайте каміння, яке в вас кидають. Воно — основа вашого майбутнього п’єдесталу» (Гектор Берліоз).

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