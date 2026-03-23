Астрологічний прогноз на 23 березня

Вепр

На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: до роботи над новими справами, незважаючи на понеділок, краще не братися: вони призведуть до результату, зворотного до очікуваного, але можна ставити перед собою мету будь-якого характеру і розробляти тактику і стратегію її досягнення.

Символ дня: вепр.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, сірий, бірюзовий, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: мармур, бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних наслідків, тому реагувати на симптоми і звертатися до лікаря потрібно негайно. З фізичними навантаженнями необхідно бути обережними — вони можуть призвести до травм.

Харчування дня: слід відмовитися від продуктів бродіння — квашених огірків і помідорів, капусти, оскільки вони можуть подразнювати кишечник.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду.

Магія і містика дня: можна читати замовляння і проводити обряди, мета яких — привернення любові й удачі в справах.

Сни дня: сон із неприємним сюжетом означає, що в людини існують проблеми зі здоров’ям, про які вона, можливо, навіть не здогадується.

Табу дня: не можна когось обговорювати і — вже тим більше! — засуджувати.

Цитата дня: «Зміна породжує зміни» (Чарльз Діккенс).

Читайте також: