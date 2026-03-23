Астрологічний прогноз на 23 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: до роботи над новими справами, незважаючи на понеділок, краще не братися: вони призведуть до результату, зворотного до очікуваного, але можна ставити перед собою мету будь-якого характеру і розробляти тактику і стратегію її досягнення.
Символ дня: вепр.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: блакитний, сірий, бірюзовий, колір морської хвилі.
Щасливі камені дня: мармур, бірюза, рожевий халцедон.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних наслідків, тому реагувати на симптоми і звертатися до лікаря потрібно негайно. З фізичними навантаженнями необхідно бути обережними — вони можуть призвести до травм.
Харчування дня: слід відмовитися від продуктів бродіння — квашених огірків і помідорів, капусти, оскільки вони можуть подразнювати кишечник.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду.
Магія і містика дня: можна читати замовляння і проводити обряди, мета яких — привернення любові й удачі в справах.
Сни дня: сон із неприємним сюжетом означає, що в людини існують проблеми зі здоров’ям, про які вона, можливо, навіть не здогадується.
Табу дня: не можна когось обговорювати і — вже тим більше! — засуджувати.
Цитата дня: «Зміна породжує зміни» (Чарльз Діккенс).
Читайте також:
Три знаки зодіаку, яким потрібно бути обережнішими з грошима в березні 2026 року
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час