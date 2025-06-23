Астрологічний прогноз на 23 червня

Скіпетр / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, тому не варто втрачати дорогоцінний шанс.

Символ дня: скіпетр.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: ультрамарин — символізує небо, море, чистоту.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр, прозорий аметист.

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За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: причиною хвороб, що з’явилися цього дня, можуть стати стреси, тому важливо тримати себе в руках.

Харчування дня: харчування має бути помірним, від цитрусових та картоплі потрібно відмовитися.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна боротися з бур’янами та знищувати шкідників.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують цілющу та очищувальну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими — вони здійснюються найближчим часом.

Табу дня: необхідно уникати спілкування з неадекватними та агресивними людьми.

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Цитата дня: «Повторювати чужі слова — ще не означає зрозуміти їхній зміст» (Джалаледдін Румі).