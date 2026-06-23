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Астрологічний прогноз на 23 червня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна братися за реалізацію перспективних професійних і фінансових проєктів, але лише за умови, що вони спрямовані на творення.
Символ дня: фонтан.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: жовтий, жовто-золотий.
Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.
За яку частину тіла відповідають: кістки грудини.
Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минають без наслідків, але все ж не завадить звернутися до лікаря, щоб він підтвердив, що стан не є серйозним.
Харчування протягом дня: не можна голодувати, дотримуватися посту та влаштовувати розвантажувальні дні — сьогодні організм потребує білків і вуглеводів.
Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки — вона навряд чи вийде вдалою.
Дачні роботи дня: можна збирати сезонний урожай дозрілих ягід та зелені.
Магія та містика дня: можна проводити обряди, що сприяють успіху в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни цієї ночі дають змогу побачити померлих родичів — можливо, сюжет цього сну міститиме важливу для нас підказку.
Табу дня: не варто вирушати у подорожі.
Цитата дня: «Любов до книжок — один із найвишуканіших дарів богів» (Артур Конан Дойл).
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