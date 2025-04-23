Астрологічний прогноз на 23 квітня

Черепаха / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна як розпочинати роботу над новими справами, так і кидати ті, що були розпочаті раніше.

Символ дня: Черепаха.

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Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: кварци, шпати.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому зі зверненням до лікаря зволікати не слід.

Харчування дня: можна сидіти на дієті, постити та голодувати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду.

Магія та містика дня: ворожіння на картах Таро дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розшифровки не вимагають все треба розуміти буквально.

Табу дня: треба побоюватися води – у такий час, як кажуть у народі, можна потонути навіть у ложці.

Цитата дня: «Робити добро дурням – все одно, що підливати воду в море» (Мігель де Сервантес).

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