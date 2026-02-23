Астрологічний прогноз на 23 лютого

Роза вітрів / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна відновлювати справедливість на всіх рівнях — від особистого до суспільного — і захищати тих, кого, на нашу думку, було несправедливо скривджено.

Символ дня: роза вітрів.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: будь-які хвороби нинішнього дня пов’язані зі зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його підтримки.

Харчування дня: день сприятливий для детокс-дієти.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Реклама

Дачні роботи дня: можна виконувати будь-які садові роботи, які дозволить робити погода.

Магія і містика дня: бажано виготовляти талісмани й обереги для успіху в справах і фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують, як потрібно вчинити в ситуації, що склалася, навіть якщо робити цього не хочеться.

Табу дня: не можна їсти курячі м’ясо та яйця — астрологи вважають це поганою прикметою.

Реклама

Цитата дня: «Ніщо не вічне в нашому грішному світі, навіть неприємності» (Чарльз Спенсер Чаплін).

Читайте також: