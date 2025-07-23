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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 23 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи тій сфері життя.
Символ дня: лотос.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: білий.
Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.
За яку частину тіла відповідає: органи зору.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні й нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і злаків.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: у саду не можна нічого рвати, ламати і спилювати.
Магія і містика дня: день сприятливий для жіночої — любовної і домашньої — магії.
Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації вони не несуть — не варто приймати їхній сюжет близько до серця.
Табу дня: не можна перенапружувати зір.
Цитата дня: «Фарби як риси обличчя ідуть за зміною емоцій» (Пабло Пікассо).
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