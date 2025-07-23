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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 23 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Лотос

Лотос / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи тій сфері життя.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: органи зору.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні й нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і злаків.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: у саду не можна нічого рвати, ламати і спилювати.

Магія і містика дня: день сприятливий для жіночої — любовної і домашньої — магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації вони не несуть — не варто приймати їхній сюжет близько до серця.

Табу дня: не можна перенапружувати зір.

Цитата дня: «Фарби як риси обличчя ідуть за зміною емоцій» (Пабло Пікассо).

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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