Астрологічний прогноз на 23 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли будь-яку дію необхідно замінити плануванням, роздумами і… мріями, які обов’язково збудуться.
Символ дня: лампада.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.
За яку частину тіла відповідає: головний мозок.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і погано піддаються зціленню, тому не можна зволікати з лікуванням.
Харчування дня: шкідливу їжу потрібно замінити кашами, овочами та зеленню.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Дачні роботи дня: можна знищувати бур’яни та шкідників
Магія і містика дня: бажано знімати пороблення і пристріт.
Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації для людини не несуть.
Табу дня: бажати комусь зла не можна і в будь-який інший день, але сьогодні це особливо небезпечно.
Цитата дня: «Виписування з лікарні не завжди означає одужання — скоріше, це означає, що ти став таким самим, як і всі» (китайська мудрість).
