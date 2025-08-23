Астрологічний прогноз на 23 серпня

Гірський кришталь / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яку дію необхідно замінити плануванням, роздумами і… мріями, які обов’язково збудуться.

Символ дня: лампада.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і погано піддаються зціленню, тому не можна зволікати з лікуванням.

Харчування дня: шкідливу їжу потрібно замінити кашами, овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Дачні роботи дня: можна знищувати бур’яни та шкідників

Магія і містика дня: бажано знімати пороблення і пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації для людини не несуть.

Табу дня: бажати комусь зла не можна і в будь-який інший день, але сьогодні це особливо небезпечно.

Цитата дня: «Виписування з лікарні не завжди означає одужання — скоріше, це означає, що ти став таким самим, як і всі» (китайська мудрість).

