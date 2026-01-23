ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
12
Астрологічний прогноз на 23 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Хмари

Хмари / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день роботи над припущеними раніше помилками — зроблені висновки допоможуть уникнути промахів у майбутньому.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій, індиго.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи, бронхи.

Хвороби дня: жодну хворобу, що виникла сьогодні, в жодному разі не можна запускати.

Харчування дня: недоїдати цього дня так само шкідливо, як і переїдати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна читати змови на залучення удачі в коханні та справах.

Сни дня: не варто ігнорувати сни нинішнього дня — вони часто бувають віщими.

Табу дня: не можна нікому давати особисті речі.

Цитата дня: «Дайте людині мету, заради якої варто жити, і вона зможе вижити в будь-якій ситуації» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).

