- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 23 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день роботи над припущеними раніше помилками — зроблені висновки допоможуть уникнути промахів у майбутньому.
Символ дня: хмари.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: синій, індиго.
Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи, бронхи.
Хвороби дня: жодну хворобу, що виникла сьогодні, в жодному разі не можна запускати.
Харчування дня: недоїдати цього дня так само шкідливо, як і переїдати.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати змови на залучення удачі в коханні та справах.
Сни дня: не варто ігнорувати сни нинішнього дня — вони часто бувають віщими.
Табу дня: не можна нікому давати особисті речі.
Цитата дня: «Дайте людині мету, заради якої варто жити, і вона зможе вижити в будь-якій ситуації» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на січень 2025 року для всіх 12 знаків
Чоловічі знаки зодіаку: хитрощі, секрети та магнетизм у стосунках представників стихій Вогню та Повітря
Венера у Водолії від 17 січня до 10 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Що на нас чекає 2026 року: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку