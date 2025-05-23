Астрологічний прогноз на 23 травня

Болото / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від прояву емоцій — вони ускладнять наші стосунки з оточенням та світом загалом.

Символ дня: болото.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: аквамариновий — символізує стабільність, добробут та процвітання.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз, жовтий нефрит.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може бути небезпечною, тому важливо її не запускати.

Харчування дня: голодування та піст цього дня будуть максимально результативними.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

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Дачні роботи дня: можна удобрювати та мульчувати ґрунт, а також проріджувати сходи.

Магія та містика дня: бажано робити талісмани та амулети, які приваблюють кохання та дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть розповісти людині про неї те, про що вона не підозрює, тому дуже важливо ретельно їх проаналізувати.

Табу дня: важливо виявляти обережність у всіх сферах життя, особливо це стосується перебування на вулиці у темний час доби.

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Цитата дня: «Найкращий спосіб передбачити ваше майбутнє — створити його» (Авраам Лінкольн).

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