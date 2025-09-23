Астрологічний прогноз на 23 вересня

Леопард / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли нічого не вдасться отримати без зусиль, зате фінальний результат буде вартий докладених зусиль.

Символ дня: леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: самолікування необхідно уникати завжди, але сьогодні воно може бути особливо небезпечним для здоров’я.

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: рослини потрібно частіше поливати та підживлювати.

Магія і містика дня: можна виготовляти обереги, талісмани й зілля з лікарських трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні — вони не збуваються і не несуть корисної інформації.

Табу дня: не можна допускати зла не лише в діях, а й у словах і думках.

Цитата дня: «Той, хто жертвує своєю свободою заради безпеки, не отримує ні того, ні іншого» (Томас Джефферсон).

