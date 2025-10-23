ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 23 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Сніговий барс

Сніговий барс / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли зірки не варто братися за нові починання — їхній результат навряд чи порадує.

Символ дня: сніговий барс.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, погано піддаються лікуванню — особливо це стосуватиметься головного болю, тому важливо вчасно поставити діагноз і почати лікування.

Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, а алкоголю та кави уникати.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди на зняття так званого вінця безшлюбності.

Сни дня: погані сни, що наснилися цієї ночі, означають, що моральні сили закінчуються і людина близька до депресії.

Табу дня: розлита олія може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Найгірша самотність — це залишитися серед тих, хто тебе не розуміє» (Джалаледдін Румі).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
394
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie