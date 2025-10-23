- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 23 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли зірки не варто братися за нові починання — їхній результат навряд чи порадує.
Символ дня: сніговий барс.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий, золотий.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, погано піддаються лікуванню — особливо це стосуватиметься головного болю, тому важливо вчасно поставити діагноз і почати лікування.
Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, а алкоголю та кави уникати.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди на зняття так званого вінця безшлюбності.
Сни дня: погані сни, що наснилися цієї ночі, означають, що моральні сили закінчуються і людина близька до депресії.
Табу дня: розлита олія може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «Найгірша самотність — це залишитися серед тих, хто тебе не розуміє» (Джалаледдін Румі).
