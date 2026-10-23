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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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16
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Астрологічний прогноз на 23 жовтня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

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Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Горн

Горн / © Associated Press

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого. Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нового проєкту, незалежно від того, якої сфери — професійної чи побутової — він стосується.

Символ дня: горн.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: цього дня кишківник буде особливо вразливим, що слід враховувати, ухвалюючи рішення щодо будь-яких медичних процедур.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від солодкого та випічки

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: сьогодні слід утриматися від будь-яких магічних дій — навіть від ворожінь.

Сни дня: сни цієї ночі не є пророчими, тож можна не брати їх близько до серця.

Табу дня: категорично не можна сидіти склавши руки — треба знайти собі хоча б якесь заняття.

Цитата дня: «Співчуття — основа будь-якої моралі» (Артур Шопенгауер).

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