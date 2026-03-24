- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 24 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день не підходить для активних дій — ліпше зайнятися розумовою та інтелектуальною діяльністю. У розв’язанні важливих професійних питань найправильніші відповіді на будь-які питання дасть інтуїція, тому звертатися «по пораду» потрібно саме до неї.
Символ дня: Журавлі.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: синій, індиго, ультрамарин.
Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи, бронхи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, ускладнень, тому в жодному разі не можна пускати їх на самоплив
Харчування дня: у харчуванні сьогодні потрібно дотримуватися міри — втім, робити це бажано завжди.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона може призвести до погіршення самопочуття.
Дачні роботи дня: бажано займатися розсадою і пересаджувати домашні рослини.
Магія і містика дня: можна читати змови на залучення удачі в коханні та дружбі.
Сни дня: у снах нинішньої ночі містяться підказки щодо того, як вчинити в життєвій — або професійній — ситуації, що склалася.
Табу дня: не можна нікому давати свої речі — особливо одяг і взуття, яке можуть попросити просто поносити».
Цитата дня: «Заздрість — ворог щасливих» (Епіктет).
