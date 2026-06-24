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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 24 червня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Корона

Корона / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день призначений для завершення справ, розпочатих раніше, але не підходить для нових починань.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь , Земля.

Щасливе число дня: 2 .

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: опал , сердолік, гематит, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет .

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, протікають важко, тому зволікати з їхнім лікуванням не варто — це може призвести до неприємних наслідків.

Раціон дня: у раціон слід включати сезонні овочі з високим вмістом клітковини — усі види капусти, зелений горошок, спаржу, моркву

Стрижка дня: від стрижки відмовлятися не варто.

Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати культури, що дозріли до цього часу, з їстівною наземною частиною.

Магія та містика дня: сьогодні краще утриматисявід магічних обрядів — замість користі вони можуть завдати шкоди.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими.

Табу дня: колючі та ріжучі предмети цього дня можуть бути особливо небезпечними, тому, якщо це не є вкрай необхідним, краще не брати їх до рук.

Цитата дня: «Мені подобається бути з тими, хто знає таємниці, або бути наодинці» (Райнер Мрія Рільке).

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Дата публікації
Кількість переглядів
13
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