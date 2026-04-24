ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 24 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Саламандра

Саламандра

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати роботу над новими проєктами, а ось від розпочатих раніше, але з якоїсь причини незакінчених справ краще відмовитися.

Символ дня: Саламандра.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний, червоний, багряний.

Щасливі камені дня: моріон, хризоліт, червоний мармур.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і призвести до серйозних ускладнень, тому не можна зволікати із заходами з їхнього лікування.

Харчування дня: через серйозний ризик харчових отруєнь дуже важливо стежити за свіжістю продуктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки

Дачні роботи дня: можна поливати і підгодовувати рослини.

Магія і містика дня: один із найкращих днів для магії — ефективними виявляться будь-які обряди і замовляння.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають змогу знайти відповіді на важливі — як життєві, так і професійні — питання.

Табу дня: під забороною сидячий спосіб життя: навіть якщо з ним пов’язана робота, потрібно час від часу рухатися — наприклад, згадати про виробничу гімнастику.

Цитата дня: «Реальність існує в людській свідомості і більше ніде» (Джордж Орвелл).

Читайте також:

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie