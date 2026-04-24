- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 255
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 24 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна починати роботу над новими проєктами, а ось від розпочатих раніше, але з якоїсь причини незакінчених справ краще відмовитися.
Символ дня: Саламандра.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний, червоний, багряний.
Щасливі камені дня: моріон, хризоліт, червоний мармур.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і призвести до серйозних ускладнень, тому не можна зволікати із заходами з їхнього лікування.
Харчування дня: через серйозний ризик харчових отруєнь дуже важливо стежити за свіжістю продуктів.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки
Дачні роботи дня: можна поливати і підгодовувати рослини.
Магія і містика дня: один із найкращих днів для магії — ефективними виявляться будь-які обряди і замовляння.
Сни дня: сни нинішньої ночі дають змогу знайти відповіді на важливі — як життєві, так і професійні — питання.
Табу дня: під забороною сидячий спосіб життя: навіть якщо з ним пов’язана робота, потрібно час від часу рухатися — наприклад, згадати про виробничу гімнастику.
Цитата дня: «Реальність існує в людській свідомості і більше ніде» (Джордж Орвелл).
Читайте також:
Транзит Урана в Близнюках: як на нас вплине ця ключова подія весни 2026 року
Час щасливих шансів і доходу: три знаки, яким пощастить із грошима у квітні 2026 року
Білий Місяць у знаку Діви з 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час