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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 24 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гірський кришталь

Гірський кришталь / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: за нові справи братися не слід, на них не вистачить сил, тому потрібно завершувати ті, які були розпочаті раніше, а в час, що залишився, — відпочити.

Символ дня: лампада.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тому важливо вчасно приступити до їх лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від гострої їжі та алкоголю.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки, але відвідувати перукарню чи ні — особиста справа і відповідальність кожного.

Дачні роботи дня: можна знищувати бур’яни, займатися обрізанням дерев і чагарників.

Магія і містика дня: можна знімати пороблення і прокляття.

Сни дня: про сни дня не можна нікому розповідати, інакше негативні їхні сюжети можуть стати реальністю, а позитивні — ні.

Табу дня: не можна не тільки робити будь-кому зло, але навіть замишляти його.

Цитата дня: «Запитай людину, чого вона хоче, — і ти зрозумієш, з ким маєш справу. Бажання не брешуть: вони говорять за людину гучніше за будь-які біографії» (Бай Дао).

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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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