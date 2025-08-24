Астрологічний прогноз на 24 серпня

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: першу половину дня бажано присвятити плануванню свого майбутнього, другу — поступовій реалізації своїх планів.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: каштановий.

Щасливі камені дня: жадеїт, халцедон, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: за найменших проблем із зубами не варто зволікати з відвідуванням стоматолога.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та сідати на нову дієту.

Стрижка дня: від відвідування перукарні потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати і прищеплювати плодові дерева й чагарники, а ось від обрізання бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, які позбавляють від псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі не збуваються, проте в них може міститися підказка щодо того, як вирішити ситуацію, що склалася.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію — краще проігнорувати її.

Цитата дня: «Життя схоже на ярмарок: хтось приходить змагатися, хтось — торгувати, а найщасливіші просто спостерігають» (Чжу Лінь).

