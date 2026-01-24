ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 24 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Роза вітрів

Роза вітрів / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для спілкування на найрізноманітніші теми — у будь-якому разі результат розмови виявиться навіть кращим, ніж ми розраховували.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними і тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна «сідати» на нову дієту: вона допоможе позбутися зайвих кілограмів і принесе багато користі для здоров’я.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани на залучення удачі у фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але зрозуміти їхній сенс виявиться непросто — необхідне грамотне розшифрування.

Табу дня: не можна вживати в їжу куряче м’ясо і яйця.

Цитата дня: «Зроби перший крок — і ти зрозумієш, що не все так страшно» (Луцій Анней Сенека).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie