Астрологічний прогноз на 24 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для спілкування на найрізноманітніші теми — у будь-якому разі результат розмови виявиться навіть кращим, ніж ми розраховували.
Символ дня: роза вітрів.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: бузковий
Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп, корал.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними і тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: можна «сідати» на нову дієту: вона допоможе позбутися зайвих кілограмів і принесе багато користі для здоров’я.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Магія і містика дня: можна створювати талісмани на залучення удачі у фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але зрозуміти їхній сенс виявиться непросто — необхідне грамотне розшифрування.
Табу дня: не можна вживати в їжу куряче м’ясо і яйця.
Цитата дня: «Зроби перший крок — і ти зрозумієш, що не все так страшно» (Луцій Анней Сенека).
