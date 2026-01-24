Астрологічний прогноз на 24 січня

Роза вітрів / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для спілкування на найрізноманітніші теми — у будь-якому разі результат розмови виявиться навіть кращим, ніж ми розраховували.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними і тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна «сідати» на нову дієту: вона допоможе позбутися зайвих кілограмів і принесе багато користі для здоров’я.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани на залучення удачі у фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але зрозуміти їхній сенс виявиться непросто — необхідне грамотне розшифрування.

Табу дня: не можна вживати в їжу куряче м’ясо і яйця.

Цитата дня: «Зроби перший крок — і ти зрозумієш, що не все так страшно» (Луцій Анней Сенека).

