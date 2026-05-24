Астрологічний прогноз на 24 травня

Кажан / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: один із найскладніших і найнебезпечніших днів місячного календаря, під час якого активізуються сили зла — щоб уникнути їхнього негативного впливу, бажано якнайбільше часу проводити вдома та якнайменше спілкуватися з оточенням.

Символ дня: кажан.

Реклама

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, кавовий, шоколадний.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тож у жодному разі не можна ставитися до них легковажно та займатися самолікуванням.

Харчування дня: необхідно відмовитися від алкоголю, м’яса та грибів — вони можуть спричинити харчове отруєння.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона негативно позначиться на зовнішності.

Реклама

Дачні роботи дня: можна робити обрізання дерев і чагарників.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії, проте лише в тому разі, якщо почуття, на які ми розраховуємо, не нав’язуються іншій людині силоміць.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішній конфлікт, який існує між свідомістю і підсвідомістю, а також підказують способи його врегулювання.

Табу дня: розлита рідина може стати поганою прикметою.

Реклама

Цитата дня: «Натхнення приходить лише під час роботи» (Габріель Гарсія Маркес).

Читайте також:

Новини партнерів