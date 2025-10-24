ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 24 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань — успіх у них гарантований.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко можуть перейти в хронічну стадію, тому зволікати з лікуванням не варто.

Харчування дня: сьогодні — як і в будь-який інший день — необхідно відмовитися від калорійної їжі та м’ясних продуктів.

Стрижка дня: до волосся сьогодні краще не торкатися.

Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на дім і господарство.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими, але збуваються нескоро — через кілька років.

Табу дня: не можна нічого знищувати — навіть непотрібний папір краще не рвати.

Цитата дня: «Все популярне — зло» (Оскар Вайльд).

