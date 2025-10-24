- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 24 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань — успіх у них гарантований.
Символ дня: дерево пізнання.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко можуть перейти в хронічну стадію, тому зволікати з лікуванням не варто.
Харчування дня: сьогодні — як і в будь-який інший день — необхідно відмовитися від калорійної їжі та м’ясних продуктів.
Стрижка дня: до волосся сьогодні краще не торкатися.
Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на дім і господарство.
Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими, але збуваються нескоро — через кілька років.
Табу дня: не можна нічого знищувати — навіть непотрібний папір краще не рвати.
Цитата дня: «Все популярне — зло» (Оскар Вайльд).
