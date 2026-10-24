Астрологічний прогноз на 24 жовтня

Змія / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найлегший день за місячним календарем, коли від важливих починань та прийняття серйозних рішень слід утриматися.

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Символ дня: Змій-спокусник.

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: агат , гагат.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: не можна займатися самолікуванням — це може бути особливо небезпечним.

Харчування протягом дня: завжди слідзвертати увагу на термін придатності продуктів, але цього дня — особливо.

Стрижка дня: краще перенести стрижку на інший час — сьогодні вона не покращить зовнішність, а, навпаки, принесе неприємності.

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Магія та містика дня: сприятливийчас для читання духовної та езотеричної літератури, в якій несподівано можна знайти відповідь на важливе питання

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими — у них міститься підказка щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.

Табу дня: цей день категорично не підходить навіть для незначного ризику — замість виграшу він принесе збитки

Цитата дня: «Характер визначає долю» (Геракліт Ефеський)

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