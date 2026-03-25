Астрологічний прогноз на 25 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна відновлювати справедливість на всіх рівнях — від особистого до колективного і суспільного — і захищати невинно скривджених.
Символ дня: флюгер.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий, бузковий, ліловий.
Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: будь-які хвороби нинішнього дня пов’язані зі зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів, щоб його підтримати.
Харчування дня: можна сідати на дієту, влаштовувати розвантажувальні дні, постувати і голодувати.
Стрижка дня: стригти волосся небажано — це може призвести до негативу у стосунках із близькими людьми.
Дачні роботи дня: рекомендується виконувати будь-які садові роботи.
Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани й обереги для залучення фінансової удачі.
Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на вчинки, які обов’язково потрібно зробити найближчим часом.
Табу дня: зірки не рекомендують їсти куряче м’ясо та яйця
Цитата дня: «Найкращий спосіб передбачити ваше майбутнє — створити його» (Авраам Лінкольн).
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Петля Меркурія від 12 лютого до 8 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час