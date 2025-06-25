Астрологічний прогноз на 25 червня

Восьминіг / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи — вони рухатимуться повільно і не увінчатимуться очікуваним результатом.

Символ дня: восьминіг

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний — .символізує пристрасть, свято та свято

Щасливі камені дня: чорні перли, білий опал.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення захворювань, пов’язаних із психічними станами.

Харчування дня: показана пісна їжа або детокс-дієта.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Реклама

Дачні роботи дня: можна обрізати старі та сухі гілки дерев, стригти кущі та газони.

Магія та містика дня: ворожити бажано тільки на тему життя та смерті, інші питання краще не ставити.

Сни дня: сни цієї ночі можуть виявитися похмурими та морально важкими, але, на щастя, не обіцяють нічого поганого.

Табу дня: небажано розмовляти з незнайомцями

Реклама

Цитата дня: «Сни — відображення реальності, реальність — відображення снів» (Зігмунд Фройд).

Читайте також: