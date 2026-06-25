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Астрологічний прогноз на 25 червня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: через розбалансований внутрішній стан не варто братися за нові починання — вони призведуть до результатів, протилежних тим, на які ми розраховували.
Символ дня: серце.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.
Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перлини, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому, якщо ви почуваєтеся зле, слід негайно звернутися до лікаря.
Харчування протягом дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — у будь-якому вигляді.
Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки — вона негативно позначиться як на зовнішності, так і на житті загалом.
Дачні роботи на сьогодні: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу проточної води.
Денні сни: сни цієї ночі — пророчі, вони збуваються протягом тижня.
Табу дня: не можна розбивати скло, зокрема відповідний посуд.
Цитата дня: «Виховання — найкращий запас на старість» (Аристотель).
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