Астрологічний прогноз на 25 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: через ризик припустися серйозної помилки від ухвалення важливих рішень — як ділового, так і особистого характеру — сьогодні краще відмовитися.
Символ дня: нетопир.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: бежевий, кава з молоком.
Щасливі камені дня: змійовик, олександрит.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних хвороб, тому необхідно заздалегідь вжити заходів.
Харчування дня: вітаються розвантажувальні дні, піст і лікувальне голодування.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.
Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на лякаючі сюжети, на щастя, не збуваються.
Табу дня: не можна бути скла і — особливо! — дзеркала, оскільки це вважається поганою прикметою
Цитата дня: «Змініть свої думки — і ваш світ зміниться» (Норман Піл).
