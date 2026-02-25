Астрологічний прогноз на 25 лютого

Нетопир / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: через ризик припустися серйозної помилки від ухвалення важливих рішень — як ділового, так і особистого характеру — сьогодні краще відмовитися.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: бежевий, кава з молоком.

Щасливі камені дня: змійовик, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних хвороб, тому необхідно заздалегідь вжити заходів.

Харчування дня: вітаються розвантажувальні дні, піст і лікувальне голодування.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на лякаючі сюжети, на щастя, не збуваються.

Табу дня: не можна бути скла і — особливо! — дзеркала, оскільки це вважається поганою прикметою

Цитата дня: «Змініть свої думки — і ваш світ зміниться» (Норман Піл).

