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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 25 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Ріг достатку

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для втілення в життя планів, складених раніше.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

Щасливі камені дня: халцедон, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися по медичну допомогу.

Харчування дня: можна голодувати і "сідати" на дієту.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати і вкорінювати рослини, а ось від обрізки гілок потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: день сприятливий для позбавлення від псування і пристріту.

Сни дня: у більшості випадків сни нинішньої ночі не несуть людині корисної інформації.

Табу дня: не можна проявляти агресію по відношенню до інших людей навіть у тому разі, якщо вона видається виправданою і поважною.

Цитата дня: "Лише добро одне безсмертне, зло довго не живе" (Шота Руставелі).

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