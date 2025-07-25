Астрологічний прогноз на 25 липня

Ріг достатку / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для втілення в життя планів, складених раніше.

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Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

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Щасливі камені дня: халцедон, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися по медичну допомогу.

Харчування дня: можна голодувати і "сідати" на дієту.

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Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати і вкорінювати рослини, а ось від обрізки гілок потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: день сприятливий для позбавлення від псування і пристріту.

Сни дня: у більшості випадків сни нинішньої ночі не несуть людині корисної інформації.

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Табу дня: не можна проявляти агресію по відношенню до інших людей навіть у тому разі, якщо вона видається виправданою і поважною.

Цитата дня: "Лише добро одне безсмертне, зло довго не живе" (Шота Руставелі).

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