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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 25 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для втілення в життя планів, складених раніше.
Символ дня: Ріг достатку.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: помаранчевий.
Щасливі камені дня: халцедон, агат переливчастий.
За яку частину тіла відповідає: рот, зуби
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися по медичну допомогу.
Харчування дня: можна голодувати і "сідати" на дієту.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: можна пересаджувати і вкорінювати рослини, а ось від обрізки гілок потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: день сприятливий для позбавлення від псування і пристріту.
Сни дня: у більшості випадків сни нинішньої ночі не несуть людині корисної інформації.
Табу дня: не можна проявляти агресію по відношенню до інших людей навіть у тому разі, якщо вона видається виправданою і поважною.
Цитата дня: "Лише добро одне безсмертне, зло довго не живе" (Шота Руставелі).
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